Разработаны часы, которые считывают признаки тревоги до ее осознания человеком

Бразильские ученые из Центра прикладных исследований Viva Bem при Государственном университете Кампинас (UNICAMP) разработали технологию, позволяющую обычным смарт-часам в реальном времени оценивать уровень тревоги и стресса с точностью более 80%. Об этом на научной неделе FAPESP в Лондоне сообщил координатор проекта, профессор UNICAMP Андерсон Роша.

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Как часы улавливают тревогу

Система работает на основе двух непрерывных потоков данных. Первый — это электрокардиограмма (ЭКГ), которая фиксирует электрическую активность сердца. Второй — акселерометрия, то есть данные о движениях руки: насколько резко или спокойно человек двигается в течение дня. Искусственный интеллект объединяет эти показатели и создант уникальную «информационную сигнатуру» каждого пользователя — своеобразный личный отпечаток физиологических реакций.

Чтобы обучить алгоритмы, исследователи разработали специальные клинические тесты, имитирующие стресс в контролируемых условиях. Один из самых показательных — умножение в уме больших чисел за короткое время. Например, участнику давали 30 секунд, чтобы посчитать 309 × 17, пока на экране часов шел обратный отсчет.

«В такой ситуации люди неизбежно начинают нервничать, — объясняет Роша. — Мы измеряем реакцию их организма на это упражнение и обучаем алгоритмы распознавать ее».

Часы не замена врачам

Разработчики специально подчеркивают: часы не ставят диагноз и не заменяют психолога или врача. Их роль — выступать в качестве тихого помощника. Если система заметит несколько эпизодов повышенной тревоги подряд, она отправит мягкое уведомление с советом обратиться к специалисту.

«Идея заключается не в постановке диагноза, а в том, чтобы служить инструментом оповещения», — подчеркивает Роша.

Подобный подход центр применяет и к другим состояниям здоровья. Кроме стресса и тревоги, технология уже учится отслеживать признаки гипертонии, диабета, болезни Паркинсона и риск внезапных падений у пожилых людей. В будущем такие часы смогут замечать ранние изменения в организме, давая человеку время скорректировать образ жизни до того, как проблема перейдет в серьезную стадию.

«Конечная цель состоит в том, чтобы с помощью сигналов, улавливаемых умными часами, мы смогли выявлять ранние симптомы различных заболеваний, чтобы помочь людям улучшить качество жизни», — заявил Роша.

Сейчас технология проходит финальную доработку в сотрудничестве с компанией Samsung. После получения стабильных результатов ученые планируют подать документы в Бразильское агентство по регулированию здравоохранения (ANVISA) для проведения широких испытаний с обычными пользователями.