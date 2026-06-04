Ученые объяснили загадочный гул, который слышат миллионы людей

Низкочастотный гудящий звук, который часто воспринимается как вибрация и появляется в помещении по ночам, десятилетиями не давал покоя исследователям. Теперь норвежские ученые предложили объяснение этому феномену, сообщается в журнале PLOS One.

Профессор Маркус Дрексль из Норвежского университета науки и технологии изучил явление, известное как «феномен гула». Впервые о нем заговорили в Бристоле в середине 1970-х, когда жители жаловались в газету на необъяснимый звук. Версия о больших промышленных вентиляторах на складе универмага не подтвердилась — после закрытия склада гул никуда не исчез.

С тех пор звук фиксировали в нескольких городах Великобритании, а в 1990-х — в американских Таосе и Кокомо. Сообщения приходили из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Европы.

Команда Дрексля проверила несколько гипотез. Первая: у некоторых людей просто очень хороший слух на низких частотах. Вторая: гул издают сами уши — так называемые отоакустические эмиссии, слабые звуки улитки внутреннего уха в диапазоне 500–5000 герц. Третья: это разновидность тиннитуса (шума в ушах), который человек ошибочно воспринимает как внешний источник.

Исследователи протестировали группу людей, жаловавшихся на гул. У большинства слух оказался в норме, и лишь у двух участников он был лучше среднего на определенных низких частотах. Однако эта выборка слишком мала, чтобы подтвердить теорию об исключительном слухе.

Никто из участников не слышал отоакустические эмиссии своего уха. А вот низкочастотный тиннитус, по мнению ученых, — наиболее вероятное объяснение для большинства случаев.