Как работали средневековые гильдии ремесленников?

В Средние века ремесленники подчинялись гильдиям — крупным организациям, которые следили за каждым аспектом городской работы и торговли. Они устанавливали, кто мог стать ремесленником, диктовали цены и контролировали качество товаров. Портал medievalists.net рассказал, как работали средневековые гильдии.

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Наиболее ранние письменные упоминания гильдий ремесленников датируются XII веком. Причем эти документы достаточно открыто заявляют о роли гильдий в формировании монополий. В 1106-1107 годах епископ Вормса даровал 23 мужчинам города монополию на рыночную продажу рыбы; если кого-то другого поймали бы на продаже рыбы, то товар бы конфисковали, а продавцов обязали выплатить штраф.

Через пару десятилетий, в 1175-м, король Генри II в Англии выдал чартер дубильщикам Руана (город в современной Франции), который гарантировал им монополию в пределах городской юрисдикции. Примерно в то же время английский король даровал некоторым обувщикам в Оксфорде право сформировать гильдию, «чтобы никто не мог заниматься ремеслом в городе, не принадлежа к ней». А взамен на монополию гильдия обязалась ежегодно выплачивать унцию золота в королевскую казну.

Функция гильдий как инструмента формирования монополии на то или иное ремесло в конкретном поселении была их важнейшей отличительной чертой в конце Средних веков. Например, в 1330-м рыбаки в Сан-Висенте-де-ла-Баркера в Испании получили законодательное подтверждение своей монополии, которое говорило, что «ни один рыбак-сардинщик не может заниматься ремеслом, если он не состоит в гильдии».

В других случаях гильдии происходили от религиозных братств. По сути, сообщество, построенное вокруг одного святого, начинало привлекать людей специфической профессии, и постепенно братство целиком начинало ассоциироваться с ней. Так, в Каталонии первое упоминание гильдий датируется 1203 годом, когда сапожники Барселоны поставили алтарь Марку-евангелисту в городском соборе. В каталанском городе Жирона братство Четырех венценосных мучеников стало связано с камнетесами и плотниками, хотя формально оно было открыто для всех желающих.

В XIII веке урегулирование гильдий постепенно становилось все более распространенным явлением. Местные власти, король или даже сами ремесленники прописывали уставы и правила, которые затем отправлялись на утверждение лорду или мэру города. В 1268 году парижский прево Этьен Буало составил «Книгу ремесел» — перечень-устав ремесел, куда вошли правила примерно 130 гильдий. А вот в Испании сапожники Бургоса сами составили собственный устав в 1258, который позже утвердил король Альфонсо X Кастильский.

Правила гильдий порой охватывали множество нюансов. Обычно они определяли вес и качество товаров, а также типы инструментов, которые дозволялись к работе. Например, гильдии рыбаков в Испании регулировали размеры и типы сетей для отлова. А в Англии в 1254-м торговца признали виновным в том, что он пренебрег стандартами качества гильдии, изготовив шерстяное одеяло из плохого сырья. В Йорке 1385 года статут для портных уточнял, что ремесленникам надлежит прислушиваться «к любым жалобам по поводу товара» и чинить дефекты, если это возможно.

Качество товаров было особенно важным, если гильдия занималась производством пищи. Немецким мясникам в Тульне гильдия запретила продавать мясо в тот же день, в который забили животного. Кроме того, если в магазине мясника находили «плохое мясо», то главный мясник должен был изъять товар, пока провинившийся продавец приносит извинения мэру. В английском Бристоле правила гильдии пекарей от 1340-го утверждали, что любой, кто подменит витринный хлеб на товар хуже, обязан будет заплатить штраф.

Правила также устанавливали взнос за вступление в гильдию, а также уточняли расписание рабочих и выходных дней. Баням в Париже запрещали нагревать ванны по воскресеньям и приходским праздникам. Прядильщикам Падуи приходилось не работать как минимум 50 праздничных дней, не считая воскресенья; в Аррасе стригальщиков, работавших по воскресеньям, штрафовали.

У каждой гильдии также была иерархия. На дне обычно находились подмастерья, которых набирали в подростковом возрасте. Они обучались ремеслу в домах своих мастеров, но их труд редко оплачивался. Хотя многие гильдии так или иначе регулировали обучение подмастерьев. Так, устав лондонских рабочих-шпорняков в 1345-м уточнял, что цикл обучения должен длиться семь лет. В Аррасе стригальщиков обучали три года, а в Париже хозяйки шелков платили гильдиям штрафы, если их подмастерья обучались менее 10 лет.

По завершению обучения молодые рабочие становились квалифицированными ремесленниками. Они могли продолжать работать на своего мастера, получая жалование, или стремиться к рангу мастера, чтобы открыть собственное дело. Правда, для этого иногда необходимо было пройти тестирование. В Жироне начинающие строители в XV веке должны были продемонстрировать свои навыки перед комиссией, состоявшей из членов гильдии и городских чиновников. Парижские портные обязаны были пройти проверку гильдейскими чиновниками, прежде чем им позволяли открыть свою лавку. Иногда правила были более четкими, иногда — более абстрактными; разница между простым рабочим и мастером больше зависела от финансовой возможности открыть собственную мастерскую.