Появилась новая версия расшифровки загадочного знака сапотеков, известного как «Глиф W». Этот символ, веками высеченный на каменных монументах древнего города Монте-Альбан (Мексика), вполне может оказаться обозначением лунного месяца, сообщает Arkeonews. Исследование вышло в Latin American Antiquity.

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Гипотеза, предложенная антропологами Джоном Юстесоном из Университета Олбани (США) и Джастином Патриком Лоури из Университета штата Нью-Йорк в Платтсбурге (США), делает знаки лунного месяца на 857 лет старше аналогичных памятников цивилизации майя. Серию сапотекских календарных записей датируют периодом между 496 и 221 годами до нашей эры.

В поисках ритма: как расшифровали Глиф W

Археолог Альфонсо Касо впервые идентифицировал «Глиф W» еще в 1928 году, но почти столетие его точное значение остается загадкой. Предыдущие гипотезы пытались связать знак со священным 260-дневным или солнечным 365-дневным календарями. Однако в новом исследовании авторы обратили внимание на полностью сохранившиеся надписи, где глиф соседствовал с числовыми коэффициентами из точек и линий.

Ключом к разгадке стал математический ритм. Сравнив интервалы времени между датированными монументами, ученые обнаружили, что числа при «Глифе W» совпадали с периодом, практически равным 29,53 суток. Это в точности соответствует средней продолжительности лунного месяца. По всей вероятности, обозначение «W-1» фиксировало первый вечер появления молодого серпа после новолуния, а последующие цифры вели строгий подсчет ночей.

Астрономия на службе власти

Этот инструмент не отменяет традиционный календарь. Сапотеки, вероятно, использовали «лунный счетчик» как третий, дополнительный регистр. Он позволял привязывать важнейшие ритуальные и политические события к фазам ночного светила, вписывая действия правителей в космический порядок, предполагают авторы.

В массовой культуре и даже в академической среде именно астрономию майя считают первой среди сложных систем наблюдения за небом Центральной Америки. Сапотекские монументы доказывают: глубокие астрономические знания в Оахаке развивались независимо и за столетия до расцвета классических городов майя.

Время, застывшее в камне

Математическое моделирование сравнения реального лунного месяца и данных из надписей сапотеков помогло подтвердить и другую важную деталь — время начала суток у этого народа.

Анализ показал, что сапотекский календарный день сменялся около полудня, а не в полночь или на рассвете. Это допущение идеально объясняет специфические смещения в датах на монументах. Колониальные источники XVI века предполагают, что сапотекские гадания начинались примерно с полудня. Новая астрономическая модель указывает на то, что эта практика использовалась, по крайней мере, с конца III века до нашей эры.

Декодирование «Глифа W» дало редчайший инструмент — способ привязать ранние надписи сапотеков к абсолютному астрономическому времени.