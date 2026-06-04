Под водой в Швейцарии нашли римский мост, который искали веками

В швейцарском городе Золотурне археологи впервые получили прямые доказательства существования римского моста через реку Ааре. Долгое время его предполагали по косвенным признакам, но физические остатки переправы оставались неуловимыми. Теперь ситуация изменилась: под водой обнаружены деревянные сваи, относящиеся к IV веку нашей эры.

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Находка сделана во время подводных археологических работ, которые проводились перед реконструкцией железнодорожного моста SBB.

Деревянные сваи позднеримского времени

Водолазы кантонального археологического управления зафиксировали в русле реки ряд деревянных свай, расположенных недалеко от современного моста Венги. Конструкции уходят в грунт дна и образуют короткую линию длиной около двух метров, ориентированную вдоль течения.

Лабораторный анализ древесины показал, что сваи относятся к IV веку нашей эры. Это поздний римский период, когда древний Золотурн, известный как Салодурум, уже проходил этап укрепления и перестройки в оборонительное поселение.

Отдельные элементы сохранились на высоту до одного метра при диаметре около 20 сантиметров. Для археологов это типичный формат свайных оснований мостов римской инженерии, где массивные деревянные опоры вбивались в грунт и служили основой для настила переправы.

Место переправы и римская логика маршрутов

Расположение находки совпадает с ранее выдвигавшейся гипотезой о месте римской переправы. В районе Золотурна река Ааре образует естественное сужение русла, что делает участок удобным для строительства моста.

Именно география, вероятно, определила появление здесь римского поселения. Салодурум, основанный примерно в начале I века нашей эры, был частью транспортной системы, связывавшей Италию через перевал Большой Сен-Бернар с северными территориями империи, включая плато и район Рейна.

Обнаруженный мост логично вписывается в эту сеть. Он мог обеспечивать пересечение одной из дорог, уже частично известной археологам по другим участкам недалеко от города.

Позднеримская перестройка и укрепление поселения

IV век был периодом, когда римские города в регионе теряли открытый характер и переходили к оборонительной архитектуре. Салодурум в это время превращался в укреплённый каструм.

Такие укрепления представляли собой не только стены, но и систему контроля ключевых точек инфраструктуры — дорог, переправ и береговых участков. Мост через Ааре в этой системе имел стратегическое значение, обеспечивая движение войск, снабжения и торговли.

Обнаруженные сваи относятся именно к этому этапу. Их датировка подтверждает, что переправа либо продолжала использоваться, либо была перестроена в рамках позднеримской оборонительной системы.

Как сохранилась переправа

Сохранность деревянных конструкций объясняется сочетанием природных факторов и исторической случайности. Постоянная влажность речного дна замедляет разложение древесины, фактически «консервируя» ее на столетия.

Дополнительную роль сыграли инженерные работы XX века. При углублении русла Ааре в 1969 году часть древних слоев была нарушена, однако участок у моста Венги оказался в стороне от наиболее разрушительных вмешательств.

В результате сваи сохранились почти в первичном положении и остались зафиксированы в донных отложениях.

Археологическое значение находки

До этого момента существование римского моста в Золотурне оставалось логическим предположением, основанным на географии и косвенных данных о дорогах. Теперь это гипотеза получила материальное подтверждение.

Находка важна не только как свидетельство конкретной переправы. Она подтверждает, что позднеримская инфраструктура в регионе сохраняла связность и функциональность даже в период политической нестабильности.