Касперский представил «смартфон, который невозможно взломать»

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что наиболее эффективным способом противодействия кибершпионажу и кибертерроризму является создание конструктивно безопасных систем, в которые невозможно внедрить вредоносный код.

По словам Касперского, такие технологии уже перестали быть теоретической концепцией. В ходе сессии «Будущее для каждого, благо для всех: как управлять конкуренцией за ресурсы и пространства» он продемонстрировал смартфон, который, как утверждается, не поддается хакерскому взлому.

«Я считаю, что эффективно защищаться от кибершпионажа и кибертерроризма можно самостоятельно с помощью технических средств. А именно – за счет разработки конструктивно безопасных систем, в которые невозможно внедрить зловредный код, которые будут гарантировать невозможность взлома», – заявил Касперский.

Он отметил, что работа над подобными решениями ведется совместно с профильной ассоциацией, занимающейся вопросами конструктивной безопасности. По его словам, представленный смартфон является ответом на угрозы кибершпионажа.

Касперский уточнил, что устройство ориентировано не на массовый рынок, а на политиков и государственных служащих.