В России оценили вероятность появления альтернативы «Максу»

В России на сегодняшний день нет потребности в создании еще одного мессенджера, который мог бы стать альтернативой «Макса» и Telegram. Важнее не то, сколько мессенджеров разработано, а их аудитория, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что к моменту выхода на рынок Telegram уже активно использовались WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и другие мессенджеры. Поэтому самое главное заключается в том, сколько пользователей сможет привлечь новый ресурс.

«Вопрос не в создании еще одного мессенджера, вопрос в том, чтобы создать нечто новое, что будет достаточно интересным для пользователей, — пояснил эксперт. — И вот тут возникает вопрос: что именно будет таковым», – пояснил Муртазин.

До этого газета The Brussels Times назвала мессенджер «Макс» примером независимой цифровой инфраструктуры. Подчеркивается, что он изначально создавался как базовая коммуникационная национальная инфраструктура. Газета позитивно оценила то, что «Макс» интегрирован с государственными системами, расширяется в сферы банковских и сервисных услуг и объединяет в одной экосистеме повседневные цифровые сервисы — от здравоохранения и образования до получения госуслуг. К апрелю 2026 года эти показатели выросли до 110 млн регистраций и более 80 млн ежедневных пользователей, подчеркивается в публикации.