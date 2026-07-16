Самые таинственные сигналы из космоса — что такое трансиенты

Последние несколько лет многие астрономы бьются над загадкой длиннопериодных трансиентов — источников таинственных радиосигналов. Но, возможно, скоро они смогут получить куда больше полезной информации. Портал theconversation.com рассказал об открытии ASKAP J1745 — трансиента, который может стать «Розеттским камнем» для космических сигналов.

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Длиннопериодные трансиенты — некие космические объекты, генерирующие яркие, повторяющиеся вспышки света в радиочастотах. О происхождении большинства из них мало что известно, и многие нашли в пыльном регионе в центре нашей галактики, поэтому их тяжело рассмотреть через телескопы, работающие в видимом спектре света.

Астрономы нашли дюжину этих странных источников, но их хватает, чтобы заключить, что подобные трансиенты имеют разные формы и размеры. Их радио-вспышки повторяются с периодичностью от минут до часов. Некоторые генерируют регулярные вспышки уже более 30 лет, тогда как другие активируются всего на пару дней или навсегда замолкают.

Изначально астрономы думали, что длиннпериодные трансиенты — просто медленно вращающиеся нейтронные звезды, или пульсары. Они представляют собой плотные ядра, оставшиеся после того, как огромные звезды превратились в сверхновые и взорвались.

Первые несколько трансиентов, обнаруженных учеными, повторялись приблизительно каждые 20 минут — гораздо медленнее, чем среднестатистический пульсар, который повторяется каждые пару секунд. К тому же, при замедлении вращения пульсаров они должны перестать генерировать свет в радиочастотах.

Поэтому астрономы начали рассматривать другие теории, в которых фигурируют белые карлики — медленно остывающие центры менее крупных звезд. А не так давно специалисты нашли трансиенты в бинарных системах, где есть признаки и белого карлика, и красной карликовой звезды.

ASKAP J1745 — новый длиннопериодный трансиент, найденный с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии. По совместительству, он стал первым трансиентом, который ученые классифицировали как «катаклизмическую переменную». Так обычно называют системы с двумя звездами, одна из которых всегда является белым карликом, где они вращаются достаточно близко, чтобы взаимодействовать друг с другом. Притяжение белого карлика может оттягивать материю от другой звезды.

Еще один длиннопериодный трансиент, найденный астрономами не так давно, генерировал вспышки рентгеновского излучения с той же периодичностью, что и радио. Но происхождение этих вспышек и их общей частоты было не понятно.

Теперь же, совместив данные радио, рентгеновских и оптических телескопов, астрономы поняли, что ASKAP J1745 генерирует и рентген, и радиосигналы с каждым оборотом своих двух звезд. Вероятно, рентгеновское излучение — результат нагрева материи, попадающей в белого карлика, а вот по поводу радио теорий пока нет.

ASKAP J1745 примечателен тем, что он подарил астрономам куда больше информации, чем любой из предыдущих длиннопериодных трансиентов. Именно благодаря этому он и может стать ключом к расшифровке других сигналов схожего происхождения.