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Россиян предупредили о наступлении мощной магнитной буре

Lenta.ruиещё 2

Вечером 4 июня Землю накроет мощный геомагнитный шторм, вызванный столкновением нескольких крупных облаков солнечной плазмы. Из-за этого полярное сияние можно будет увидеть в нетипичных широтах, в том числе на широте Москвы. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Россиян предупредили о наступлении мощной магнитной буре
© РИА Новости

По словам ученого, такие явления происходят редко. Обычно сильные выбросы солнечной плазмы вызывают заметные магнитные бури, но в этот раз эффект может быть особенно выраженным из-за взаимодействия сразу нескольких облаков. При благоприятных условиях это позволит наблюдать северное сияние намного южнее обычного.

Ученые предупредили о начале сильнейшей магнитной бури

Однако последствия могут быть не только зрелищными. Геомагнитный шторм способен вызвать перебои со связью и повлиять на работу навигационных спутников, поскольку заряженные частицы воздействуют на магнитное поле Земли и радиосигналы.

Для большинства людей буря не представляет серьезной опасности. Недомогание могут почувствовать лишь некоторые метеозависимые люди, однако, как отметил Эйсмонт, тревожные сообщения в СМИ сами по себе иногда усиливают беспокойство и ухудшение самочувствия.

Ранее ученые выяснили, что высокое атмосферное давление и холодные фронты повышают риск головных болей.