Россиян предупредили о наступлении мощной магнитной буре

Вечером 4 июня Землю накроет мощный геомагнитный шторм, вызванный столкновением нескольких крупных облаков солнечной плазмы. Из-за этого полярное сияние можно будет увидеть в нетипичных широтах, в том числе на широте Москвы. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По словам ученого, такие явления происходят редко. Обычно сильные выбросы солнечной плазмы вызывают заметные магнитные бури, но в этот раз эффект может быть особенно выраженным из-за взаимодействия сразу нескольких облаков. При благоприятных условиях это позволит наблюдать северное сияние намного южнее обычного.

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Однако последствия могут быть не только зрелищными. Геомагнитный шторм способен вызвать перебои со связью и повлиять на работу навигационных спутников, поскольку заряженные частицы воздействуют на магнитное поле Земли и радиосигналы.

Для большинства людей буря не представляет серьезной опасности. Недомогание могут почувствовать лишь некоторые метеозависимые люди, однако, как отметил Эйсмонт, тревожные сообщения в СМИ сами по себе иногда усиливают беспокойство и ухудшение самочувствия.

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