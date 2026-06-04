Синоптики бьют тревогу: что известно о новых угрозах от Эль-Ниньо

В 2026 году Земля столкнется с одним из мощнейших Эль-Ниньо за всю историю наблюдений, пишут «Известия». Это климатическое явление в тропической части Тихого океана меняет погоду по всему миру.

Эль-Ниньо возникает каждые 3–8 лет. В обычных условиях пассаты гонят теплую воду от Южной Америки к Азии. При Эль-Ниньо ветры ослабевают, теплая вода идет обратно к Перу. В Южной Америке начинаются дожди и ураганы, в Азии — засуха. При повышении температуры воды на два градуса наступает супер-Эль-Ниньо, которое влияет на весь мир.

Самый разрушительный случай произошел в 1877–1878 годах: голод в Индии, Китае и Бразилии унес около 50 миллионов жизней. В 1997–1998 годах засуха в Юго-Восточной Азии спровоцировала лесные пожары на 4,5 миллиарда долларов. В 2016 году засуха в Африке поставила под угрозу голода 60 миллионов человек, а наводнения в Южной Америке убили более 400 человек.

Эль-Ниньо также бьет по океану: теплая вода мешает подъему холодных глубин с планктоном, рыба умирает или уходит на глубину. На Россию явление напрямую не влияет, но в европейской части страны лето становится суше и жарче, на Дальнем Востоке — больше осадков. Скачут цены на кофе, какао и апельсины.

Всемирная метеорологическая организация оценивает вероятность Эль-Ниньо этим летом в 80%, явление продлится до ноября. Большинство моделей указывают, что оно будет «супер-Эль-Ниньо». С июня по август во всем мире ожидаются температуры выше нормы.