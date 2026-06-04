Китайские ученые вернули из космоса искусственные эмбрионы

С орбитальной станции «Тяньгун» успешно возвращена партия экспериментальных биоматериалов весом более 41 килограмма для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

Китайская академия наук успешно возвратила со своей орбитальной станции «Тяньгун» на Землю партию биологических материалов, включая искусственные эмбрионы и органоиды мозга, передает РИА «Новости».

Спускаемый аппарат корабля «Шэньчжоу-22» 29 мая доставил свыше 41 килограмма образцов, использовавшихся в научных экспериментах.

«Среди них биологические образцы, такие как искусственные эмбрионы и органоиды мозга, 30 мая были доставлены в Центр технологий и инженерии по использованию космического пространства при Китайской академии наук в Пекине», – отмечается в сообщении ведомства.

Ученые намерены выяснить влияние космической среды на развитие человеческих эмбрионов, поведение стволовых клеток и механизмы возникновения рака от радиации.

Ранее Китай первым в мире начал эксперименты с искусственными эмбрионами в космосе, чтобы собрать данные для долгосрочного пребывания человека за пределами Земли. Эти структуры созданы из стволовых клеток, но не способны развиться в полноценный организм. Кроме того, посадочный модуль привез выращенные на орбите эмбрионы мышей для изучения закономерностей развития млекопитающих в невесомости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Китай начал первый в мире космический эксперимент с искусственными человеческими эмбрионами.

В конце месяца спускаемая капсула корабля «Шэньчжоу-22» с тремя тайконавтами совершила успешную посадку на севере КНР.

Перед этим на смену экипажу к орбитальной станции «Тяньгун» отправился пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23».