Будущий глава Apple заморозил разработку Vision Pro в пользу AR-очков

Apple существенно пересмотрела стратегию развития устройств дополненной и смешанной реальности. Ключевые изменения были утверждены Джоном Тернусом, который с сентября 2026 года возглавит компанию, сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

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По словам Куо, Apple отказалась от разработки второго поколения гарнитуры Vision Pro, а также от облегченной версии устройства под названием Vision Air. В результате компания сосредоточила усилия на двух направлениях: умных очках с функциями искусственного интеллекта и AR-очках с интегрированным дисплеем.

Первый продукт рассматривается как прямой конкурент очкам Ray-Ban Meta (признана в России экстремистской и запрещена). По оценкам Куо, выход очков может состояться уже в 2027 году. Второе устройство будет использовать оптические волноводы, позволяющие проецировать контент на прозрачные линзы, сохраняя при этом видимость окружающего мира. Появление таких очков ожидается не ранее 2029 года.

Аналитик отметил, что опубликованная им в 2025 году дорожная карта устройств Apple Vision больше не отражает актуальные планы компании. Тогда в разработке находилось семь продуктов, однако после пересмотра стратегии актуальными остались лишь два проекта.

Журналист Bloomberg Марк Гурман подтвердил часть изменений. По его данным, проект Vision Air был закрыт еще в октябре 2025 года, а разработку очков для работы с Mac прекратили в январе того же года. При этом Гурман утверждает, что Apple продолжает тестирование Vision Pro второго поколения, хотя само направление остается фактически замороженным.

Джон Тернус официально вступит в должность генерального директора Apple 1 сентября 2026 года. Нынешний глава компании Тим Кук перейдет на пост исполнительного председателя совета директоров.