Перечислены важные функции Android

Журналисты издания BGR перечислили новые функции для Android-смартфонов. Материал опубликован на сайте медиа.

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Авторы отметили, что Google начала распространять обновление 26.21 для Google Play Services, которое принесет смартфонам некоторые важные функции. В компании подчеркнули, что апдейт предназначен не только для телефонов — некоторые его возможности станут доступны для планшетов и телевизоров.

Важнейшей особенностью обновления специалисты назвали упрощенную функцию импорта и экспорта паролей. Пользователям гаджетов позволили передавать данные между сторонними менеджерами паролей и Google Password Manager.

«Это стало возможным благодаря новому безопасному стандарту обмена учетными данными», — пояснили в BGR.

Также команда Google добавила новый дизайн диалоговых окон Play Store для смартфонов, Android Auto и Android TV. Кроме того, магазин Google Play научили через поиск находить контент, скрытый в приложениях. Обновление 26.21 будет доступно пользователям смартфонов и прочих гаджетов постепенно.

В начале июня специалисты портала BGR назвали функцию расширения оперативной памяти в Android-смартфонах вредной. По словам авторов издания, она может замедлять мощные смартфоны, хоть и способно немного ускорять слабые гаджеты.