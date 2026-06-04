Мобильные операторы обсуждают способы вернуть россиянам доступ к Netflix

Российские мобильные операторы обсуждают с властями возможность наладить для граждан доступ к нейросетям, стриминговой платформе Netflix и другим незаблокированным в России ресурсам. Об этом сообщил гендиректор «Билайна» Сергей Анохин в беседе с РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам Анохина, тема введения «белых списков VPN», озвученная им ранее, «получила продолжение» и нашла поддержку. Как отметил Анохин, речь идет не о федеральном перечне разрешенных сервисов, а об открытии доступа к отдельным платформам, которыми сейчас можно пользоваться только с VPN. Гендиректор «Билайна» обратил внимание, что некоторые сервисы не подпали под ограничения Роскомнадзора из-за неисполнения законодательства, но приняли решение не работать в РФ.

«Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети. Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны», — подчеркнул менеджер.

Ранее СМИ сообщили, что мобильные операторы перешли на новую тактику борьбы с VPN — они вычисляют помощников по обходу блокировок и блокируют их точечно без помощи Роскомнадзора.