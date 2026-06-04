Европарламент отказался от Google

Европейский парламент решил больше не использовать Google в качестве поисковой системы по умолчанию на своих рабочих ПК, сообщает Politico.

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Так, с 4 июня поиск в Сети будет автоматически выполняться через французский сервис Qwant. При этом каждый работник при желании всё равно сможет самостоятельно включить тот же Google.

В служебной рассылке, которую увидели журналисты, говорится, что это решение принято «в соответствии с курсом на цифровую независимость и защиту личных данных пользователей». Qwant там называют «европейским поисковиком с упором на приватность».

Европарламент в этом стремлении не одинок. Многие страны взяли курс на независимость в цифровых услугах.