Погубившее «Титаник» явление заметили у берегов Англии

У побережья Корнуолла очевидцы стали свидетелями редкого оптического феномена — миража Фата‑Морганы, который вызвал переполох среди отдыхающих. Это атмосферное явление, обусловленное температурной инверсией, в прошлом даже рассматривали как один из потенциальных факторов, повлиявших на крушение «Титаника».

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Пассажиры катера, находившегося у берегов Корнуолла, сумели зафиксировать поразительный атмосферный мираж. Гигантская иллюзия, сопоставимая по высоте с 30‑этажным зданием, непрерывно трансформировалась: одни наблюдатели разглядели в ней очертания белого медведя, другие — парящую конструкцию, напоминающую парусник или строительную вышку, третьи — исполинскую надпись.

Специалисты раскрывают природу этого феномена: он возникает из‑за температурной инверсии — ситуации, когда теплый воздушный слой располагается над более холодным. В результате формируется своеобразный «атмосферный канал», выполняющий роль оптической линзы. Этот канал искажает световые лучи: он может приближать удаленные объекты и порождать иллюзии — например, образы парящих над водой кораблей или призрачных островов, сообщает The Mirror.

Интерес к случаю у Корнуолла подогревают исторические параллели, отмечает «Комсомольская правда». Британский историк Тим Малтин выдвинул гипотезу: похожая температурная инверсия могла сыграть роковую роль в катастрофе «Титаника» в апреле 1912 года. По этой версии, вытянутый мираж исказил линию горизонта — вместо четкого контура моря наблюдатели могли видеть «стену воды», из‑за чего айсберг остался незамеченным до критического момента.

Подобные оптические иллюзии у побережья Корнуолла фиксировались и ранее: в социальных сетях можно найти фотографии, где танкеры и береговые сооружения выглядят так, будто зависли над морской гладью. Ученые призывают моряков и туристов внимательно следить за погодными условиями: несмотря на завораживающую красоту таких миражей, в условиях ограниченной видимости они способны дезориентировать и создать опасную ситуацию на море.

Ранее сообщалось, что холщовую подушку из спасательной шлюпки «Титаника» выставили на аукцион в Лондоне. Стартовая цена лота составляет 180 тысяч фунтов стерлингов (более 19 млн рублей).