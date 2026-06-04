Создана крупнейшая карта магнитных полей во Вселенной

Австралийские ученые создали крупнейшую в истории карту магнитных полей Вселенной, в пять раз превосходящую по масштабу все предыдущие аналогичные проекты вместе взятые. Об этом сообщили в Государственном объединении научных и прикладных исследований (CSIRO).

Специалисты из Австралии разработали проект SPICE-RACS, детально описывающий магнитные структуры космоса. Масштаб новой модели в пять раз превосходит все предыдущие аналогичные проекты вместе взятые, передает ТАСС. Для наблюдений применялся мощный радиотелескоп ASKAP, расположенный в штате Западная Австралия.

«Теперь мы впервые можем исследовать мельчайшие детали вещества между близлежащими звездами и изучить огромное количество далеких галактик», – сообщил ведущий исследователь CSIRO Алек Томсон.

Он отметил, что уникальная детализация новой карты поможет лучше понять общие принципы распределения энергии во Вселенной.

Магнитные поля играют ключевую роль в формировании галактик и распределении вещества. Главный научный сотрудник SKAO Наоми Макклюр-Гриффитс пояснила, что свежие данные позволят изучить взаимодействие Млечного Пути с соседями. Эксперт добавила, что на протяжении 20 лет специалисты работали с ограниченным набором информации, а теперь получили полную картину космических структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной инструмент DESI завершил масштабное сканирование неба с фиксацией 47 млн галактик.

Ранее астрономы составили самую детальную карту Млечного Пути.

Осенью прошлого года Европейское космическое агентство зафиксировало опасное ослабление магнитного поля Земли над Южной Атлантикой.