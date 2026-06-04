Android стал «безопаснее» для детей до 13 лет

В рамках июньского обновления в Android добавили полезные функции в «Личную безопасность. Теперь оно доступно и для детей младше 13 лет.

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Дети теперь могут:

Показывать на экране блокировки не только номера родителей, но и свой возраст, а также важную информацию о наличии аллергии, например.

Включать «Обнаружение аварии». Если телефон поймёт, что произошло серьёзное столкновение, он автоматически вызовет скорую помощь и оповестит сохранённых близких.

Подростки смогут пользоваться напоминанием, которое нужно подтверждать, чтобы показать, что с ребёнком всё в порядке. Если он не ответит, приложение уведомит родителей. Также будет доступна передача местоположения в реальном времени.

Приложение работает на всех телефонах с Android 12 и новее.