Ученые обнаружили новый вид пауков, светящихся под ультрафиолетом

Международная группа ученых в рамках экспедиции в Анголу обнаружила десятки ранее не известных науке видов животных, включая флуоресцентного паука, который светится синим цветом под ультрафиолетом, а также еще одного паука, который способен мимикрировать под божью коровку. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу экспедиции Роба Тейлора.

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По данным журналистов, ученые исследовали высокогорное плато Лисима — область с болотами, лугами и лесами, который остается малоизученным из-за труднопроходимого рельефа и гражданской войны, которая продлилась 27 лет. Последняя экспедиция под названием Cassai Life Atlas прошла в феврале — ее организовали исследователи проекта Wilderness Project.

— Один из самых завораживающих потенциально новых видов — увенчанный паук-бокоход, который светится синим под ультрафиолетовым излучением по еще не установленным учеными причинам, — передает телеканал.

6 апреля стало известно, что китайские ученые нашли окаменелые останки жука возрастом 230 миллионов лет в окрестностях города Цзиюань на севере страны. При этом анатомия найденного насекомого не соответствует ни одному из известных триасовых родственников.