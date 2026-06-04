В Минцифры пообещали решить вопрос с удалением «Макс» из App Store

Минцифры будет решать вопрос с удалением приложения «Макс» из App Store.

Об этом журналистам глава министерства Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026, его цитирует РИА Новости.

«У него все будет хорошо, я уверен», — отметил министр, говоря о дальнейшей судьбе мессенджера.

Накануне российский мессенджер «Макс» стал недоступен для скачивания в App Store. В компании сообщили, что уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления приложения. В настоящее время ведутся работы над решением возникшей ситуации.

В VK отметили, что уже установленное приложение продолжит работать в обычном режиме.

Комментируя эту ситуацию, Шадаев заявил, что компания Apple без объяснения причин ограничила доступ более 20 млн пользователей ее устройств к мессенджеру «Макс», удалив приложение из цифрового магазина приложений. По его словам, ежедневная аудитория приложения составляет 60 млн человек, из них 25-30% — пользователи устройств iOS.

Сейчас «Макс» можно скачать через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также на официальном сайте сервиса.