На ПМЭФ отметили когнитивный разрыв между возможностями человека и скоростью технологий

На ПМЭФ прошла сессия «Когнитивный разрыв: как технологии меняют наше мышление и контуры экономики». Ее участниками стали первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин и академик Российской академии образования, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская.

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Главный вопрос дискуссии: сможет ли технологический прогресс оставаться драйвером глобального роста, если когнитивные возможности человека — главного субъекта экономики — перестанут успевать за скоростью технологий? Или человечество вступает в эпоху «когнитивного разрыва», когда люди перестают понимать мир, который сами же построили?

По словам Ведяхина, искусственный интеллект по своей сути — это «перемножение матриц», нейросеть не думает, а лишь обрабатывает нули и единицы.

«Первое и последнее слово должно быть за человеком», — подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбера.

Он добавил, что правила управления ИИ необходимо зашивать в алгоритмы с самого начала. В России уже действует кодекс этики в сфере ИИ, а в «ГигаЧате» Сбера эти нормы уже реализованы. Ведяхин также подчеркнул, что ИИ — не соперник человека, а математический инструмент, и конечное решение всегда остается за людьми.

Топ-менеджер Сбера привел и экономические аргументы: к 2030 году внедрение ИИ может принести российской экономике более 11,2 триллиона рублей (свыше 6 процентов валового внутреннего продукта). Россия входит в топ-10 стран мира, обладающих собственными генеративными моделями. При этом, по мнению Александра Ведяхина, жесткие навыки (hard skills) перестают быть конкурентным преимуществом человека — их легко освоит ИИ. Настоящая ценность — в мягких навыках: умении мыслить, работать в команде, быть самокритичным и честным. Этому, в отличие от технических знаний, нельзя научить быстро.

Татьяна Черниговская, комментируя вызовы для образования, призвала учить детей сомневаться, проверять источники и справляться со стрессом. Оба спикера сошлись во мнении, что технологический прогресс неизбежен, но выиграет тот, кто сохранит за собой право на последнее слово.