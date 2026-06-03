Популярный способ очистки монитора назвали опасным

Чистку монитора компьютера спиртовыми салфетками следует заменить более щадящими способам ухода. Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты медиа раскритиковали популярный способ очистки монитора персонального компьютера (ПК) или экрана ноутбука салфетками со спиртом или средством для очистки очков. По словам специалистов, этот способ может показаться очевидным в случае загрязненной поверхности экрана, но агрессивные химические вещества могут быть опасны, так как они способны повредить покрытие дорогостоящего устройства.

Они объяснили, что спиртовые салфетки или средства с содержанием хлорки могут вывести из строя оригинальное защитное покрытие экрана. Поверхность может быть разрушена полностью или частично — в последнем случае на дисплее будут видны следы агрессивного вещества.

Авторы заметки заявили, что безопасный способ очистки экрана заключается в использовании разбавленного изопропилового спирта и салфетки из микрофибры. Пятна и разводы нужно удалять круговыми движениями, стараясь не сильно надавливать на экран.

«Чтобы предотвратить появление трудновыводимых пятен, старайтесь чистить монитор каждые одну-две недели», — заключили журналисты издания.

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