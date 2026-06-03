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Популярный способ очистки монитора назвали опасным

Lenta.ru

Чистку монитора компьютера спиртовыми салфетками следует заменить более щадящими способам ухода. Об этом сообщает издание SlashGear.

Популярный способ очистки монитора назвали опасным
© Лента.Ru

Журналисты медиа раскритиковали популярный способ очистки монитора персонального компьютера (ПК) или экрана ноутбука салфетками со спиртом или средством для очистки очков. По словам специалистов, этот способ может показаться очевидным в случае загрязненной поверхности экрана, но агрессивные химические вещества могут быть опасны, так как они способны повредить покрытие дорогостоящего устройства.

Они объяснили, что спиртовые салфетки или средства с содержанием хлорки могут вывести из строя оригинальное защитное покрытие экрана. Поверхность может быть разрушена полностью или частично — в последнем случае на дисплее будут видны следы агрессивного вещества.

Авторы заметки заявили, что безопасный способ очистки экрана заключается в использовании разбавленного изопропилового спирта и салфетки из микрофибры. Пятна и разводы нужно удалять круговыми движениями, стараясь не сильно надавливать на экран.

«Чтобы предотвратить появление трудновыводимых пятен, старайтесь чистить монитор каждые одну-две недели», — заключили журналисты издания.

Ранее стало известно, что Microsoft начала тестировать удаление функций и моделей искусственного интеллекта из операционной системы Windows 11. Нововведение позволит освободить место на диске компьютера.