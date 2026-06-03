Россиянам посоветовали регулярно перезагружать домашний роутер

Современные роутеры рассчитаны на длительную бесперебойную работу, однако постоянный нагрев сокращает срок службы электролитических конденсаторов — одного из самых уязвимых мест в устройствах. Поэтому модем полезно выключать на ночь, чтобы дать ему остыть. Такой совет в интервью RT дал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Кроме того, по его словам, периодическое отключение роутера — действенный метод с точки зрения цифровой гигиены.

«Физически разорванное соединение — это единственная 100%-ная гарантия того, что в данный момент через ваше устройство не проходит несанкционированный трафик, что его не атакуют извне», — пояснил экспер.

Полезна и принудительная перезагрузка роутера примерно раз в одну-две недели. Она очищает кэш и память, меняет IP-адрес и обрывает потенциально опасные сессии, добавил он.

Доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха, кандидат технических наук Даниил Курушин до этого предупреждал об опасности использования бесплатного Wi-Fi. Подключившись к такой сети в кафе, торговых центрах и транспорте, можно стать жертвой злоумышленников, крадущих пароли и личные данные.

Ранее россиянам раскрыли способ вычислить несанкционированное подключение к сети.