В Android появится система определения мошеннических звонков с дипфейками

Google готовит к запуску новую функцию безопасности для Android-смартфонов, направленную на борьбу с телефонным мошенничеством с помощью дипфейков. Инструмент получил название Fake Call Detection и станет доступен на устройствах под управлением Android 12 и более новых версий уже в июне, сообщает Bleeping Computer.

Нововведение предназначено для противодействия спуфингу, схеме, при которой злоумышленники выдают себя за родственников, друзей или других знакомых пользователя во время телефонного разговора. Подобные атаки становятся все более распространенными на фоне развития технологий синтеза речи и генерации голосов.

В отличие от решений, анализирующих аудиопоток на предмет признаков использования нейросетей, разработка Google основана на проверке подлинности соединения. Система анализирует параметры вызова и наличие защищенного соединения, характерного для звонков между пользователями через фирменные приложения Google.

Если устройство определяет, что контакт, от имени которого поступает вызов, фактически не совершает звонок со своего смартфона, пользователь получает предупреждение о возможной попытке мошенничества. В этом случае устройство подает звуковой сигнал, включает вибрацию и выводит соответствующее уведомление на экран.

Технология построена на базе открытого стандарта Rich Communication Services (RCS) и будет работать только на Android-устройствах, использующих приложения Google «Телефон», «Контакты» и «Сообщения». После выхода обновления функция будет активирована по умолчанию.