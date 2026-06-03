Шансы найти Ноев ковчег в горах Турции оценили

В Турции, в районе горы Арарат, продолжаются поиски Ноева ковчега. Есть ли шансы обнаружить ковчег, рассказал церковный археолог, протоиерей Владислав Цыпин.

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— Я знаю, что поиски Ноева ковчега в разные эпохи предпринимались, в том числе и профессиональными археологами. Обычно ищут где-то на горе Арарат, вокруг Арарата. Это историческая Армения, но сейчас это Турция. Вот очередная попытка, но тут находки опережали саму идею поисков. Они как-то сами по себе обнаруживались, и возникла версия, что это может быть тот самый Ноев ковчег, — отметил эксперт.

По мнению Цыпина, археологи пытаются найти подтверждения не мифа, а реального исторического события, которое, возможно, когда-нибудь получит научное подтверждение. Протоиерей подчеркнул, что обнаружение ковчега будут иметь огромное значение для религиозных людей, передает Life.ru.

Исследователь Джимми Корсетти обнаружил на древней карте указание на местонахождение Ноева ковчега, которое совпадает с реальной локацией в современной Турции. Карту составил в 1587 году итальянский картограф Урбано Монте. Об этом пишет The New York Post.