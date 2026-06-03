Ученые разгадали мистические сигналы из космоса

Радиоастрономы из Австралии раскрыли источник космических сигналов, остававшихся загадкой в течение 20 лет. Об этом пишет Sace.com.

Еще в 2005 году ученые засекли долгопериодические радиовсплески, продолжительность которых варьировалась от нескольких минут до одного часа. При этом большинство объектов испускают вспышки в несколько секунд или меньше.

Предполагалось, что источником этих радиовсплесков являются высокомагнитные пульсары. Однако австралийские ученые под руководством Кови Роуза из Сиднейского университета пришли к выводу, что по крайне мере один из таких сигналов испускает белый карлик, поглощающий вещество от звезды-компаньона.

Система, которая стала объектом изучения, носит название ASKAP J1745-5051. Она состоит из белого карлика диаметром примерно с Землю, но массой, как у Солнца, и красного карлика массой в десять раз меньше массы Солнца.

Особенность системы в том, что оттуда идут не только радиовсплески большой продолжительности, но и рентгеновские лучи. При этом они достигают своего пика не одновременно, что говорит о генерировании сигналов в разных областях.

По мнению ученых, использовавших в своей работе австралийский радиотелескоп SKA Pathfinder, излучение возникает, когда вещество красного карлика попадает на соседа. А вот радиоволны связаны с соприкосновением магнитных полей объектов, которые движутся по вытянутой орбите, на прохождение которой требуется 1,4 часа.

Ранее группа астрономов с помощью спутника Cheops Европейского космического агентства (ESA) обнаружила уникальную планетную систему у красного карлика LHS 1903, которая не вписывается в классические модели формирования планет.