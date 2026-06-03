Asus показала легкий ноутбук-трансформер

На Computex Asus представила сразу несколько новых ноутбуков. Среди них — «трансформер» ExpertBook B5 Flip G2 с экраном, что поворачивается на 360 градусов.

© Asus

Вес устройства всего 1,3 кг (2,9 фунта), экран сенсорный, поддерживает стилус MPP 2.0. Стилус прячется в корпус для зарядки. Процессор Intel Core 7 350 со встроенным нейроблоком (NPU) на 18 TOPS. Оперативная память до 32 ГБ (LPDDR5X), хранилище — до 1 ТБ (PCIe 4.0).

Разъёмы? Два Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI 2.1, два USB 3.2 Type-A и аудиовыход.

Появится устройство в продаже в третьем квартале 2026 года. Цена пока не объявлена.