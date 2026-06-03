Ученые нашли новые причины гибели динозавров

Международная группа исследователей реабилитировала астероид, который 66 миллионов лет назад обрушился на Землю и, согласно общепринятой версии, стал основной причиной массового вымирания динозавров. Ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статью, где утверждают, что животные начали исчезать не после катастрофического падения астероида, а за 30 тысяч лет до него. Такие выводы специалисты сделали, изучая остатки древних грибов-сапротрофов.

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Отметим, что вину с астероида уже несколько раз снимали разные группы ученых. Например, в стандартной версии обвинения утверждалось, что при падении астероид выбросил в атмосферу миллиарды тонн пород. Это якобы погрузило Землю в холод на миллионы лет - вымерли многие растения, а за ними и животные. Но эту версию опровергли в свое время английские и французские палеонтологи. Они нашли доказательства того, что похолодание началось за 10 миллионов лет до падения метеорита, создавая все более неблагоприятные условия для жизни динозавров. И метеорит лишь поставил точку в истории их существования на планете.

И вот новое исследование в корне изменило представления о сроке пребывания динозавров на Земле. Ученые полагают, что массовое вымирание этих древних животных началось за 30 тысяч лет до падения астероида. И тогда уже сомнительными становятся предыдущие сценарии, связанные с длящимися миллионы лет периодами похолодания, уничтожившими животных.

Какие аргументы приводят авторы исследования? Они изучали споры грибов-сапротрофов, которые сохраняются в осадочных породах миллионы лет. Взяв образцы в бассейне Денвера (штат Колорадо) и на нескольких участках Северной Дакоты, ученые подсчитали их соотношение в каждом геологическом слое. Повышенное содержание спор указывает на массовую гибель организмов.

Если бы метеорит был главной причиной гибели динозавров, то сразу после его падения должен был бы произойти резкий рост числа спор. Однако в образцах обнаружились три самостоятельных пика. Первый начался за 30 тысяч лет до астероидного удара и продолжался около 20 тысяч лет. Это означает, что экологические проблемы на Земле возникли еще до космической катастрофы.

Причина, по мнению ученых - сильнейшие извержения вулканов, произошедшие за 30 тысяч лет до визита астероида на западе современной Индии. Это привело к похолоданию, ухудшению климата и дополнительному давлению на живые организмы. Таким образом, динозавры уже были ослаблены к моменту удара астероида.

Второй всплеск концентрации грибных спор обнаружен в слое, образовавшемся сразу после падения небесного тела. Третий пик случился примерно через 10 тысяч лет после катастрофы. Причины третьего всплеска пока остаются загадкой для исследователей.

Авторы работы делают вывод: удар астероида действительно стал причиной уничтожения динозавров, но он, говоря попросту, завершил уже начатое. То есть грибные споры стали доказательством, что еще до этой катастрофы на планете произошли серьезные экологические изменения, и животные начали исчезать задолго до рокового часа.