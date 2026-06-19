Могут ли сны выматывать человека?

Иногда по утрам совершенно не хочется просыпаться, но бывает и хуже. Мы встаем по будильнику, а в голове туман, тело тяжелое — как будто и не было никакого отдыха. Порой в этом хочется винить слишком много снов, но правда ли они могут выматывать организм? Портал theconversation.com разобрался в вопросе.

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Большая часть сновидений приходят в фазе быстрого сна, которая составляет 20-25% от общего времени сна человека. За одну ночь мы проходим 4-6 циклов быстрого сна, и каждый последующий раунд дольше предыдущего. По факту, каждому человеку снятся сны, иногда несколько раз за ночь — не важно, помним мы их по пробуждению или нет.

Если проснуться во время фазы быстрого сна или сразу после нее, то шанс, что сны запомнятся, выше. Но он также зависит от эмоциональной насыщенности, пробуждений ночью и индивидуальных различий в том, как каждый конкретный мозг сортирует воспоминания по ночам. Как правило, люди, чаще запоминающие яркие сны, чаще просыпаются и в целом спят менее глубоко.

Дело в том, что в фазе быстрого сна мозг работает почти так же активно, как при бодрствовании, хоть и тело человека бездействует. Мышцы, по сути, парализуются, что не дает им воспроизводить действия, происходящие во сне. Параллельно активизируются части мозга, ответственные за обработку эмоций: амигдала, гиппокамп и таламус. Префронтальная кора, которая обычно делает поведение человека рациональным и логичным, напротив, снижает активность. Поэтому насыщенные сны могут ощущаться очень реальными, но совершенно абсурдными.

Обычно люди думают, что сны представляют собой короткие, фрагментированные вспышки образов. Но научные данные показывают обратное: сновидения в фазе быстрого сна разворачиваются примерно в реальном времени.

Исследователи, будившие людей в фазе быстрого сна и просившие их пересказать содержание сновидений, выяснили, что длина рассказов близко совпадала с длительностью быстрого сна. Другими словами, если вам кажется, что ваш сон длился где-то 20 минут, то, скорее всего, так и есть. А вот в том, сколько времени каждой ночью мы проводим в снах, многие ошибаются, потому что напряженные или яркие сны ощущаются более долгими.

Могут ли такие сны выматывать организм? Не совсем. В быстром сне мозг отдыхает не так сильно, как позволяет глубокий сон. Но и в этом случае исследования говорят, что такой расход энергии не должен вызывать утомление, на которое люди иногда жалуются после ночи, полной сновидений. Да и в целом сами по себе сны не влияют на качество сна, за исключением ночных кошмаров.

Феномен можно объяснить иначе. Если вы помните сон, то вы почти гарантированно проснулись во время него. А подобные пробуждения, даже те, что вы не помните, отнимают минуты, которые должны были уйти на глубокий сон. У мозга остается меньше шансов очистить систему от вредного побочного продукта жизнедеятельности — аденозина. Он накапливается днем, вызывая сонливость, и выводится из организма ночью, особенно в фазе глубокого сна. Если проснуться раньше времени, то человек может чувствовать себя более уставшим.

Пробуждение из фазы быстрого сна тоже оказывает больший стресс на организм, чем пробуждение из более легких стадий. Оно может привести к сонной инерции — странному, будто бы туманному состоянию, когда мозг отказывается «включаться» как следует. То есть, утомление утром — результат не снов, а пробуждения в определенной фазе сна.