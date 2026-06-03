В Сбере заявили о росте использования ИИ в крупных компаниях

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин на сессии «Человек и ИИ как новый игрок: как искусственный интеллект меняет правила российской экономики» в ходе ПМЭФ заявил, что большая часть крупных компаний будет работать в гибридном формате (совместная работа людей с ИИ-агентами) в перспективе трех лет, а на горизонте пяти лет это станет абсолютной нормой.

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По данным Крейнина, 53 процента крупнейших и 52 процента крупных и средних компаний заявляют, что начинают использовать искусственный интеллект. Представители малого бизнеса дольше открывают для себя технологии — 35 процентов.

Он добавил, что за человеком останется все, что касается формирования смыслов, доверия, межличностных отношений. ИИ-агенты уже сегодня лучше и быстрее умеют анализировать документы, искать зависимости и паттерны, составлять планы действий, масштабировать решения в формате 24 на 7.

«В команде маркетинга Сбера уже существует такой партнер — ИИ-агент Маркус. Это мультиагентная система, которая вместе с нами занимается исследованиями, делая и простую, и достаточно глубокую аналитику. Создает по нашим брифам креативные материалы — от ситуативных коммуникаций до хорошо проработанных идей, связанных со смыслами рекламных и PR-коммуникаций. Запускает базовые процессы в маркетинге — например, рекламные кампании в цифровой среде. Эксперимент гибридного формата работы идет у нас прямо сейчас, и в конце года мы подведем его итоги», — сказал старший вице-президент банка.

Крейнин подчеркнул, что Сбер ставит себе задачу создавать технологии, которые помогут предпринимателям интегрировать агентные системы в свой бизнес и получать от этого финансовый эффект.