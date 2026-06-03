Космонавты облетели Землю 4 раза за время выхода в открытый космос

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (специальный корреспондент ТАСС на МКС) и Сергей Микаев облетели Землю четыре раза во время внекорабельной деятельности 27 мая.

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Об этом сообщил в Telegram-канале Кудь-Сверчков.

"Самое интересное, что виды Земли из космоса как будто стали привычными, и я был полностью погружен в выполнение задач, получая настоящее удовольствие от работы на внешней поверхности станции. За 6 часов 6 минут ВКД мы 4 раза облетели вокруг нашей планеты, пролетая над залитыми солнцем океанами и спящими городами", - написал космонавт.

Он также прикрепил фотографии с выхода в открытый космос, на которых запечатлены ночные города Саудовской Аравии у побережья Красного моря.

Космонавты российского сегмента Международной космической станции Кудь-Сверчков и Микаев вышли в открытый космос 27 мая в 17:17 мск. Космонавт Роскосмоса, член экипажа Crew-12 Андрей Федяев дежурил внутри МКС за пультом роборуки ERA. По плану продолжительность ВКД должна была составить 5 часов 27 минут, в действительности же космонавтам потребовалось для выполнения задач 6 часов 6 минут. В ходе ВКД операторы установили аппаратуру эксперимента "Солнце-терагерц" на модуле "Звезда", демонтировали образцы "Экран-М" на модуле "Наука" и забрали контейнер эксперимента "Биориск" с модуля "Поиск".