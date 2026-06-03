Раскрыта тайна низкочастотного гула, который слышат только избранные

Некоторые люди иногда слышат низкочастотный гул, у которого нет очевидного источника. По оценкам, с этим сталкиваются 2–4% населения Земли. Десятилетиями ученые пытаются выяснить, откуда берется этот звук.

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Впервые это явление заметили в середине 1970-х в английском Бристоле. В местную газету одно за другим стали приходить письма с вопросами об источнике необъяснимого шума. Предполагалось, что это гудение мощных вентиляторов внутри склада крупного универмага. Но через несколько лет склад закрыли, а звук остался.

С тех пор гул отмечался в разных местах Великобритании, в основном в прибрежных городах (Хит, Плимут, Саутгемптон, Суонси), а также в Лондоне. В 1990-е феномен проявился в США — сначала в Таосе, штат Нью-Мексико, и в городе Кокомо, Индиана.

В дальнейшем загадочный звук замечали по всему миру: в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и во многих европейских городах — чаще в относительно густонаселенных районах. Канадец Глен Макферсон (который тоже его слышал, а потом переехал — и гул исчез) запустил интерактивную карту мирового гула.

Возможные причины

Предлагалось множество объяснений этого феномена — от техногенного акустического загрязнения до звуков, которые порождает сама природа, а также теорий заговора, например, что гул — дело рук ЦРУ или даже пришельцев.

Военные самолеты и подводные лодки

Согласно одной из версий, гул связан с волнами от военных самолетов США, которые используют самые низкие радиочастоты для связи с подводными лодками. Эта теория хорошо объясняет, почему гудения чаще встречается в прибрежных районах.

Влюбленная рыба

Шотландская морская научная ассоциация предположила, что гул в британском прибрежном городе Хит издают рыбы-мичманы Porichthys notatus. Самцы этих рыб умеют гудеть плавательным пузырем на низких частотах, чтобы привлечь самок.

Волны, извержения вулканов или удары молний

В 2015 году французские исследователи выдвинули версию, что гул порождается волнами, движущимися по морскому дну. От их столкновения с неровностями континентального шельфа возникают вибрации.

Другие ученые полагают, что причина может быть в колебаниях от извержений вулканов и землетрясений.

Еще одна гипотеза указывает на ежедневные удары молний. Они накапливают огромный электромагнитный заряд, который создает резонанс между поверхностью Земли и ионосферой — примерно как когда дуют над горлышком бутылки.

Чуткий мозг

Доктор Дэвид Бэгули, заведующий отделением аудиологии больницы Адденбрука (Англия), изучавший этот феномен, считает, что дело в чутком мозге, способном улавливать сверхнизкие частоты. По его словам, слух может сильно обостряться под влиянием стресса, чтобы обнаружить потенциально опасные звуки.

Точки над i взялись расставить ученые во главе с профессором Маркусом Дрекслем из Норвежского университета естественных и технических наук. Они обследовали 28 человек в Германии, которые слышат необъяснимый гул, результатами чего поделились на страницах PLOS One.

Звуки, которые можно измерить

Исследователи проверили две гипотезы. Первая: гул можно измерить — как природный, так и антропогенный.

«Мы знаем, что есть люди, которые слышат низкочастотные звуки, реально поддающиеся измерению, даже если другие их не замечают. Но найти источник этих волн непросто, потому что локализовать низкочастотный звук очень трудно», — говорит Дрексль.

Длина волны у таких звуков велика, поэтому они могут распространяться на огромные расстояния.

Острый слух

Первым делом проверили слух участников — у большинства из них, кроме двух человека, она оказался самым обычным.

«Даже несмотря на малый размер нашей выборки, можно сказать: для большинства людей гипотеза об особо чувствительном слухе на низкие частоты не подтверждается», — констатирует профессор.

Звуки внутри уха

Улитка внутреннего уха сама издает слабые звуки на разных частотах, обычно примерно от 500 до 5000 Гц. Это так называемые отоакустические эмиссии — побочный эффект физиологического процесса усиления звука.

«Большинство из нас эти звуки не слышит. Но некоторые люди действительно могут слышать то, что производит их собственное ухо. И это можно объективно измерить», — объясняет Дрексль.

Участникам вставляли в слуховой проход особо чувствительный микрофон — и никаких эмиссий не зарегистрировали.

Звуки, которые измерить нельзя

«А есть люди, которые слышат нечто, не поддающееся объективному измерению. Мы полагаем, что у таких людей — одна из форм низкочастотного тиннитуса», — говорит Дрексль.

Тиннитус (звон в ушах) — это состояние, когда человек слышит звук в ухе или в голове, не связанный с каким-либо внешним источником. Зачастую эта помеха кажется внешней, но проверить легко — заткнуть уши.

Исходя из современных знаний о слухе и проведенных тестов, Дрексль и коллеги так объяснили гул:

у некоторых людей, которые его слышат, действительно исключительно тонкий слух на низкие частоты; у остальных это редкая форма тиннитуса — то есть им просто кажется.

«Основываясь на наших результатах — хотя мы не исключаем случаев, когда существуют реальные физические внешние источники звука, — мы предполагаем, что субъективный тиннитус в низкочастотном диапазоне часто является причиной того, что люди слышат эти пульсирующие низкочастотные звуки», — резюмирует исследователь.

Физиолог слуха, специализирующийся на улитке, Дрексль заинтересовался этой темой, потому что с развитием техники стремительно растет шумовое загрязнение в низкочастотном (примерно от 20 до 250 Гц) и инфразвуковом диапазоне (ниже 20 Гц). А восприятие этих звуков, по его мнению, изучено недостаточно.