Ученых шокировала находка на теле умершего более 5000 лет назад ледяного человека

Ледяной человек Эци, мумифицировавшийся в альпийском леднике, оказался не просто древним артефактом, а действующей экосистемой. Новое исследование показало, что на его теле до сих пор живут микроорганизмы, некоторые из которых могут быть ровесниками самой мумии, пишет журнал Microbiome.

Эци был обнаружен в 1991 году на высоте 3210 метров в итальянских Эцтальских Альпах. Двое туристов приняли его за тело недавно погибшего альпиниста. Позже выяснилось: охотник медного века жил около 3300 года до нашей эры. Экстремальный холод подавил активность микробов, и тело не разложилось.

Микробиолог Мохамед Сархан из итальянского исследовательского центра Eurac Research и его коллеги взяли мазки с поверхности мумии, из талой воды внутри тела, а также использовали данные о тканях кишечника и желудка из предыдущих исследований.

Ученые разделили найденные микроорганизмы на две группы. Первая — древние микробы, которые были частью живого микробиома Эци. Вторая — холодолюбивые дрожжи, обнаруженные на коже и в талой воде. Эти виды генетически близки к микроорганизмам из Антарктиды и явно приспособились к ледниковой среде.

Некоторые образцы оказались сильно разрушенными — признак древности. Другие выглядели свежими, что говорит о продолжающейся активности.

Тело мумии после обнаружения обработали фенолом — токсичным соединением против грибков. Три из четырех видов дрожжей способны усваивать фенол.

Сравнение образцов, взятых в 2010 и 2019 годах, показало, что за десять лет численность одного из холодолюбивых видов увеличилась. Это означает, что микробы выживают и даже медленно размножаются при минусовой температуре в камере хранения Эци (сейчас мумия находится при -6 градусах Цельсия и регулярно опрыскивается водой, чтобы не высохнуть).