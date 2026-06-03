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Ученых шокировала находка на теле умершего более 5000 лет назад ледяного человека

Лера Букина

Ледяной человек Эци, мумифицировавшийся в альпийском леднике, оказался не просто древним артефактом, а действующей экосистемой. Новое исследование показало, что на его теле до сих пор живут микроорганизмы, некоторые из которых могут быть ровесниками самой мумии, пишет журнал Microbiome.

Ученых шокировала находка на теле умершего более 5000 лет назад ледяного человека
© РИА Новости

Эци был обнаружен в 1991 году на высоте 3210 метров в итальянских Эцтальских Альпах. Двое туристов приняли его за тело недавно погибшего альпиниста. Позже выяснилось: охотник медного века жил около 3300 года до нашей эры. Экстремальный холод подавил активность микробов, и тело не разложилось.

Микробиолог Мохамед Сархан из итальянского исследовательского центра Eurac Research и его коллеги взяли мазки с поверхности мумии, из талой воды внутри тела, а также использовали данные о тканях кишечника и желудка из предыдущих исследований.

Ученые разделили найденные микроорганизмы на две группы. Первая — древние микробы, которые были частью живого микробиома Эци. Вторая — холодолюбивые дрожжи, обнаруженные на коже и в талой воде. Эти виды генетически близки к микроорганизмам из Антарктиды и явно приспособились к ледниковой среде.

Некоторые образцы оказались сильно разрушенными — признак древности. Другие выглядели свежими, что говорит о продолжающейся активности.

Тело мумии после обнаружения обработали фенолом — токсичным соединением против грибков. Три из четырех видов дрожжей способны усваивать фенол.

Сравнение образцов, взятых в 2010 и 2019 годах, показало, что за десять лет численность одного из холодолюбивых видов увеличилась. Это означает, что микробы выживают и даже медленно размножаются при минусовой температуре в камере хранения Эци (сейчас мумия находится при -6 градусах Цельсия и регулярно опрыскивается водой, чтобы не высохнуть).