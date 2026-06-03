В Англии кладоискатель нашел золотое кольцо 297 года н. э.

Когда водитель грузовика Кевин Минто, бывший военный и страстный кладоискатель, заметил что-то блестящее на поле в английском Сомерсете, он сначала подумал, что это монета — возможно, ценная, но вряд ли выдающаяся.

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Но предмет оказался необыкновенным — необычно крупное золотое римское кольцо изысканной работы, с искусно вырезанной вставкой из драгоценного камня, на которой изображена богиня Виктория, управляющая запряженной двумя лошадьми колесницей.

«Трудно объяснить, что чувствуешь, когда находишь нечто подобное. Будто поезд несется на тебя. Сначала я подумал, что это монета, потом — брошь, а затем понял, что это кольцо. Я был ошеломлен, честно говоря. Один из ребят, кто был со мной, кричал: „Мы богаты, мы богаты“», — вспоминает Минто.

Так и вышло. Во вторник фонд South West Heritage Trust объявил, что приобрел кольцо вместе с кладом из 297 римских монет, также найденных на участке близ Илминстера, за 78 010 фунтов (больше 7 680 000 рублей по текущему курсу), благодаря чему они останутся в Сомерсете.

«Я очень рад, что оно остается здесь. Мне кажется, так правильно, сам не знаю почему», — считает 68-летний Минто, который после армии осел в Уилтшире и для поддержания формы начал заниматься поисками сокровищ.

По его словам, половина суммы досталась владельцу земли. Свою долю Минто разделил с приятелем, с которым вел поиски. Археологу-любителю удалось расплатиться по ипотеке, и теперь он сократил работу водителем грузовика до четырех дней в неделю, а в следующем году, возможно, перейдет на три.

Впервые римские монеты Минто нашел на этом месте в 2017 году. Он продолжал возвращаться и находил все новые монеты, разбросанные на большой территории — вероятно, из-за вспашки.

«Они были повсюду», — говорит он.

В другой раз он обнаружил свинцовый гроб. А в 2018-м нашлось кольцо.

«Деньги выплатили только пару месяцев назад, так что процесс занял много времени», — добавляет кладоискатель.

Кольцо датируется примерно 297 годом нашей эры и весит 48 граммов. South West Heritage Trust называет его редким по масштабу и мастерству исполнения и описывает как «не имеющую аналогов находку для Британии».

«Илминстерское кольцо — большое и тяжелое, с изысканной золотой отделкой и великолепно выполненной инталией [техника углубленного рельефа на поверхности камня]. Хотя известны и другие подобные экземпляры, в совокупности эти элементы делают эту находку сравнимой разве что с артефактами, найденными в континентальной Европе», — объясняет старший куратор фонда Амаль Хрейше.

По ее словам, кольцо, возможно, надевалось владельцем по важным случаям или же выполняло церемониальную функцию. Она отмечает контраст между простой элегантностью рисунка на камне и «экстравагантным» количеством использованного золота.

Золото не нуждалось в чистке, и в трещинках самоцвета до сих пор видны красноватые частицы почвы. Возможно, будет проведен дополнительный анализ кольца, чтобы выяснить, было ли оно изготовлено в Британии или в другом месте.

Находка помогает пролить свет на то, как римские жители южного Сомерсета переживали период нестабильности с 286 по 296 год, добавляет Хрейше.

«Скорее всего, кольцо закопали вскоре после этого, в 297 году, в составе клада, включавшего монеты, свинцовые и керамические предметы», — полагает она.

По словам куратора, в то время в районе Илминстера проживало немало зажиточных римлян, а также проходили важные торговые пути.

«Возможно, кольцо принадлежало наместнику, торговцу или крупному землевладельцу», — допускает она. «Обычно археологи имеют дело с разбитыми вещами — например, черепками керамики или костями животных. Такие предметы выпадают нечасто», — заключила Хрейше.

Сейчас кольцо отправилось в тур по школам и музеям, а Минто продолжает возвращаться на то же поле в надежде, что там найдутся и другие сокровища.