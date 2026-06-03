Количество ежемесячных пользователей ChatGPT превысило 1 млрд человек

Количество ежемесячных активных пользователей ИИ-приложения ChatGPT от OpenAI в мае превысило 1 млрд человек по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.

Такого показателя компании удалось достичь за три года с момента запуска приложения. Компания наращивает аудиторию значительно быстрее других приложений с миллиардом пользователей в месяц, включая Google Maps, TikTok, Instagram* и YouTube.

Рекорд был установлен на фоне обостряющейся конкуренции между компаниями Anthropic и OpenAI за лидерство на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта, подчеркивает Reuters. Обе компании готовятся к публичному размещению: Anthropic уже подала заявку на проведение IPO, а OpenAI готовится сделать это в ближайшие недели.

Как оценивают в Sensor Tower, во втором квартале этого года ежемесячная аудитория приложения Claude от Anthropic составила 56 млн активных пользователей по всему миру. Однако годовой рост этого показателя (MAU) составляет около 640% — значительно больше роста числа пользователей ChatGPT (+62% год к году). Кроме того, добавляют аналитики, американские пользователи ChatGPT, установившие Claude в первом квартале 2026 года, спустя месяц после установки стали проводить в ChatGPT на 5% меньше времени по сравнению со средним показателем за предыдущие восемь месяцев.

* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ. Ее деятельность запрещена.