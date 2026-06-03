В Сибири смогли определить время погребения загадочной аристократки

Сотрудники Института истории материальной культуры РАН совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета (НГУ) и АНО "Археология Хакасии" нашли и изучили редкое захоронение женщины с ребенком X века, обнаруженное в зоне строительства железной дороги Кызыл - Курагино.

Среди находок выделяются серьги, обломок китайского зеркала, украшения узды лошади и инкрустированное серебром стремя, выполненное в стилистике китайского декоративного искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"Совершенно очевидно, что это далеко не рядовое погребение. Это явно погребение элиты. Человек, который здесь был похоронен, имел определенный высокий социальный статус, и набор вещей, найденных в погребении, этот статус отражает. Подобных погребений не более нескольких десятков на весь Саяно-Алтайский регион", - приводит пресс-служба слова директора института Андрея Полякова.

Погребение представляет собой захоронение взрослой женщины с новорожденным ребенком. Ученые обнаружили погребение в долине реки на юге Красноярского края. Исследования проводились в рамках подготовительных работ к строительству железнодорожной линии Кызыл - Курагино. В пресс-службе отметили, что захоронения в могильнике совершались на протяжении нескольких тысячелетий, начиная с эпохи бронзы.

Этническую принадлежность погребенной невозможно установить однозначно: в раннем Средневековье предметы уже не служили четкими маркерами этноса из-за их широкого распространения между народами. Датировка захоронения, изначально определенная радиоуглеродным методом как IX-XIII века, была уточнена до второй половины IX-X веков благодаря сравнительно-типологическому анализу инвентаря.

О содержании захоронения

Погребение сопровождалось редкой ритуальной практикой - в могилу поместили "шкуру коня" (череп и конечности животного вместе со шкурой). Главной находкой стал набор конского снаряжения из 78 предметов, включая два стремени: парадное с инкрустацией в стиле китайского искусства эпохи позднего Тан (860-907 годы) и простое, характерное для кочевников.