Российские ученые усовершенствовали системы связи для дальнего космоса

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) завершили исследование по модернизации передачи данных с межпланетных аппаратов, предложив использовать индивидуальные орбиты для спутников-ретрансляторов.

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Исследователи нашли способ повысить эффективность обмена информацией с космическими кораблями, оснащенными электроракетными двигателями, передает ТАСС.

Во время длительных миссий такие установки часто создают серьезные радиопомехи.

Для решения проблемы эксперты МАИ предложили применять методы слепого разделения сигналов. Это позволит надежно отфильтровать полезную информацию от шумов на основе статистических свойств.

Дополнительно инженеры разработали концепцию вывода специального аппарата-ретранслятора на индивидуальную орбиту сопровождения. Он будет двигаться синхронно с целевым кораблем, предотвращая затухание радиосигнала на огромных дистанциях.

«Результаты проведенного исследования создают новый технологический задел для реализации сложных межпланетных программ и открывают новые возможности для надежной связи на расстояниях в сотни миллионов километров. В настоящее время они переданы в профильные предприятия ракетно-космической отрасли для дальнейшей практической отработки», – рассказали представители университета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания плазменных двигателей для межпланетных миссий. Специалисты МАИ разработали импульсный плазменный инжектор для изучения ионосферы Земли.