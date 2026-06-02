У берегов Багамских островов нашли уникальные следы пиратов Карибского моря

Британские морские археологи впервые получили официальное разрешение на погружения в закрытой зоне гавани Нассау на острове Нью-Провиденс и нашли шесть затонувших кораблей. Три из них относятся к «золотому веку пиратства» (1690–1720-е годы), когда Нассау служил укрытием для таких известных пиратов, как Черная Борода и Калико Джек Рэкхэм. Об этом сообщает газета The Guardian.

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Среди находок ученых оказался обугленный деревянный корпус с каменным балластом. Пираты часто сжигали захваченные суда до ватерлинии, чтобы скрыть улики. Археологи предполагают, что это может быть «Фэнси» — флагман Генри Эвери, который в 1695 году совершил самое прибыльное ограбление в истории, захватив золото, серебро и драгоценности на сумму более 85 миллионов фунтов (114,7 миллиона долларов по сегодняшнему курсу).

Также были найдены поворотные пушки — любимое оружие пиратов для создания паники на вражеских судах, железная пушка, 25 свинцовых пуль и точильный камень для заточки мечей. Доктор Шон Кингсли, руководитель экспедиции, назвал артефакты «визитной карточкой пиратских нападений». Кроме оружия, на дне были обнаружены такелаж, стеклянные бутылки, кирпичи из корабельной камбузы и 143 глиняные курительные трубки с изображениями единорога и королевского герба Англии (предположительно, лондонского производства 1740-х годов).

Исследователи отмечают, что сохранность деревянных корпусов — настоящее чудо, учитывая многолетние дноуглубительные работы и сильные течения. Экспедиция также исследовала пещеры, где, по слухам, пираты прятали сокровища, но там ничего интересного найти не удалось, говорится в публикации.

До этого американские археологи обнаружили затонувший в XVIII веке у берегов Мадагаскара корабль Nossa Senhora do Cabo, который перевозил сокровища. Историки отмечают, что в 1721 году корабль подвергся атаке известного пирата Оливье Левассера, более известного как Стервятник. После нападения судно было отбуксировано на расстояние около 600 километров и затоплено.