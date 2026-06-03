Ученые обнаружили неожиданную способность спинозавров

По данным портала "Известия", долгое время существовало убеждение, что способность выводить лишние соли через специализированные железы является эволюционным достижением лишь морских птиц и некоторых рептилий, но не динозавров, не являющихся их прямыми предками.

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Однако международная команда палеонтологов впервые зафиксировала у хищных спинозаврид полные костные следы птицеподобных надглазничных солевых желез.

Для теплокровных позвоночных, в частности динозавров, проживание в соленой воде сопряжено с главной проблемой — избытком солей. В отличие от млекопитающих, рептилии и птицы не способны выделять концентрированную мочу. Эволюция компенсировала этот недостаток, создав особый инструмент — солевые железы в области головы, которые выводят соли наружу, например, через нос. По принципу действия эти железы похожи на слезные железы у человека.

Среди современных животных лучше всех к жизни в соленой воде приспособлены птицы, у которых эти железы часто расположены над глазницами, прямо на крыше черепа. Ученые давно доказали, что у нептичьих динозавров тоже могли быть примитивные солевые железы, но обычно они располагались в передней части морды, около ноздрей. До недавнего времени не было убедительных доказательств наличия сложных «надглазничных» желез, как у птиц, у динозавров, не входивших в группу прямых предков птиц.

Исследователи из Италии, Великобритании и Бразилии пересмотрели строение черепов спинозаврид. Они изучили ископаемые останки спинозаврид из коллекций музеев Великобритании, Италии и Германии, включая знаменитые образцы Baryonyx, Ceratosuchops и североафриканских гигантских спинозавров.