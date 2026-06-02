Найдены останки одной из самых могущественных средневековых королев

В испанском городе Барселона археологи нашли останки Элисенды де Монткады, которая была королевой-консортом Арагона и Валенсии. Об этом пишет Live Science.

Гробница одной из самых могущественных королев Средневековья находилась в монастыре, который она основала в XIV веке. Короб с ее 650-летними костями стоял в углу между зданием церкви и клуатром. Считается, что это расположение символично: оно показывает двойственную роль королевы — политическую и духовную.

Монткаду похоронили в скромном монашеском одеянии. При этом в ее гробнице остались куски расшитого золотом шелка, а также ароматические травы — розмарин и мирт. На момент захоронения женщине было около 70 лет, она страдала от остеоартрита.

Рядом археологи нашли восемь могил, в которых лежали 25 скелетов. Среди покойников есть мужчины, заколотые насмерть, и беременная женщина.

Монткада (ок. 1292–1364) — четвертая жена короля Хайме II Справедливого. Главным делом ее жизни стало основание в 1326 году королевского монастыря Санта-Мария-де-Педральбес в Барселоне для ордена бедных кларисс — католических монахинь, живущих в строгом затворничестве.

