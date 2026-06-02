Роскомнадзор высказался о сбое в работе Steam в России

Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе игровой платформы Steam в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщили в ведомстве, Роскомнадзор не блокирует сервис на территории России, а произошедший сбой никак не связан с деятельностью службы. Таким образом Роскомнадзор отреагировал на проблемы в работе Steam, которые произошли 1 июня — пользователи столкнулись с многочисленными сбоями. Согласно данным сервиса Downdetector, за последние сутки на работу Steam в России пожаловались до 15 тысяч человек.

