Самая странная ядерная авария в истории США могла произойти из за шутки

Не каждый ядерный реактор требует размещения в огромном сооружении, и не каждая авария, к счастью, оборачивается огромной катастрофой. Но именно миниатюрный реактор стал причиной единственной ядерной аварии в истории США, унесшей жизни трех человек. Портал popularmechanics.com рассказал о ней подробнее.

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Одним из ранних экспериментальных прототипов маленького реактора, который предназначался для установки на военной базе, был «Стационарный маломощный реактор №1» — или SL-1. Он должен был стать ключевой частью линии радарных станций раннего предупреждения в Аляске и Гренландии, и обеспечивал примерно три мегаватта мощности.

На протяжении двух с половиной лет после запуска в августе 1958-го он без проблем работал в Национальной инженерной лаборатории в Атомик-сити, штат Айдахо. Но 23 декабря 1960 года инженеры отключили реактор перед новогодними праздниками, что требовало полного погружения контрольного стержня. 3 января армейские специалисты Джек Бирнс, Ричард МакКинли и Ричард Легг вернулись на базу, чтобы возобновить работу реактора — но что-то пошло катастрофически не так.

Реактор SL-1 испытал чудовищный перепад напряжения, достигшего 20 000 мегаватт. Через несколько миллисекунд паровой взрыв выстрелил стержень из реактора — он пронзил одного из мужчин и пригвоздил его к потолку, нарушив целостность реактора. В отличие от аналогичных аварий в Чернобыле и Фукусиме, большая часть радиации осталась внутри стального цилиндра; наружу просочилась сравнительно малая часть. Тем не менее, даже в полном защитном обмундировании, спасатели могли без риска заходить в здание, чтобы оценить ситуацию, не дольше чем на минуту.

Из-за его невероятной радиоактивности реактор впоследствии захоронили на месте. Но остался вопрос: что привело к жуткому несчастному случаю? Инспекторы выяснили, что при отключении реактора стержень вытащили слишком высоко — из-за этого и произошел скачок напряжения. Но никто не смог понять, почему мужчины это сделали. Одно из самых красочных объяснений, если верить утекшей данным от эксперта Комиссии по атомной энергии США, гласит, что два из трех погибших были в любовном треугольнике. Якобы Бирнс намеренно взорвал реактор, чтобы отомстить Леггу за то, что он увел его жену. В этом драматичном сценарии МакКинли — непричастный наблюдатель, которому не повезло оказаться не в том месте и не в то время.

Сегодня большинство специалистов не верят в эту теорию. Часть и вовсе считает, что это подложное объяснение, которое скрывает истинную причину. По разной информации, инспекторы рассматривали и другую идею — что стержень был вытащен слишком высоко из-за дурацкого розыгрыша, потому что один из мужчин ущипнул другого. Сотрудники комиссии даже реконструировали этот сценарий — теоретически, он не является совсем невозможным.

Хотя, конечно, наиболее вероятной причиной является сам дизайн реактора — он был не самым безопасным. Последовавшие дизайны ядерных реакторов уже не полагались всего на один стержень для генерирования энергии.