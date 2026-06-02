Названа главная причина смерти батареи смартфона

Быстрая зарядка способна ускорить смерть батареи смартфона. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа на основе своего опыта и тестов специалистов назвали опасность быстрой зарядки для смартфонов. По словам авторов, подобный тип зарядки ускоряет смерть устройств — особенно при использовании некачественных аксессуаров и перегреве.

В материале говорится, что медленная зарядка мощностью 5 ватт зарядит обычный телефон на 100 процентов примерно за три часа. При этом также будет выделяться значительно меньше тепла, чем при быстрой зарядке. Специалисты отметили, что главная проблема ускоренной зарядки заключается в повышенном нагреве девайса, так как батарея не успевает принимать всю энергию. В долгосрочной перспективе перегрев может убить аккумулятор устройства.

Однако они отметили, что пользоваться быстрой зарядкой можно. Для этого нужно использовать оригинальный аксессуар или зарядное устройство от проверенного бренда. Также авторы рекомендовали не допускать перегрева и поддерживать в помещении комфортную температуру.

«Даже если деградация, вызванная быстрой зарядкой, незаметна, чем меньше вы нагружаете батарею, тем лучше», — подытожили журналисты BGR.

В конце мая пользователь смартфона Samsung рассказал, что его девайс взорвался и загорелся, пока находился на зарядке. В Samsung связались с владельцем устройства и предложили разобраться в инциденте.