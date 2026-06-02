Трагедия New Glenn: почему взрыв ракеты Blue Origin настолько серьезен

Недавний взрыв ракеты New Glenn во время рутинного теста — большая проблема для участия компании Blue Origin в лунной программе «Артемида». Портал space.com рассказал, чем авария на пусковой площадке грозит самой компании, NASA и будущему «Артемиды».

Инцидент 28 мая произошел, когда Blue Origin подготовила четвертую ракету New Glenn к запуску. Пробный пуск двигателей на пусковой площадке был последним этапом подготовки к реальному запуску, который должен был состояться 4 июня. Однако во время испытания взрыв уничтожил ракету и серьезно повредил пусковую инфраструктуру на земле.

В результате аварии никто не пострадал, но, тем не менее, она причинила крупный ущерб прогрессу Blue Origin — июньский пуск New Glenn одобрили лишь неделю назад. До недавних пор Федеральное управление гражданской авиации США приостановило испытания ракеты после того, как апрельский пуск, из-за отказа второй ступени, привел к некорректному выведению спутника BlueBird 7 на орбиту. Теперь New Glenn находится под еще одним расследованием, а пусковую площадку придется ремонтировать. В ближайшем будущем ракета не поднимется воздух, что потенциально заставит NASA пересмотреть сотрудничество с Blue Origin в рамках миссий «Артемида».

Для контекста, New Glenn — тяжелая частично возвращаемая ракета-носитель, созданная Blue Origin как конкурент Falcon 9 и Starship от SpaceX. До New Glenn единственной ракетой, которую компания когда-либо запустила в космос, была New Shepard, но каждый полет был суборбитальным. Хотя дебют New Glenn долго откладывался, ракета совершила первый пуск в январе 2025-го, а в ходе второго смогла успешно приземлить первую ступень. Несмотря на проблемы со второй ступенью, третья миссия смогла повторно использовать отработавший ракетный блок с новыми двигателями.

Но теперь прогресс New Glenn застопорился — Blue Origin предстоит расследовать причины взрыва и отстраивать пусковую инфраструктуру заново. Что вдвойне плохо, поскольку на 2027-й намечен старт миссии «Артемида-3». Blue Origin и SpaceX были выбраны NASA для поддержки программы «Артемида», целью которой является создание постоянного человеческого присутствия на лунной базе. Компании, привлеченные к сотрудничеству, должны помочь агентству в создании посадочных капсул, способных доставить космонавтов на Луну и вернуть их назад на лунную орбиту для встречи с аппаратом Orion.

Первая из миссий, подразумевающих посадку на Луну — «Артемида-4», запланированная на конец 2028 года. «Артемида-3» — промежуточный этап на пути к этой цели, но для этого, чтобы преодолеть его, как минимум один посадочный аппарат должен выйти в космос. Но Blue Origin потеряла единственный способ доставить туда свой аппарат — Blue Moon.

Blue Moon разрабатывался для запуска на ракете New Glenn. Первый прототип посадочной капсулы, Blue Moon Mark 1, должен был доставить первые компоненты для строительства лунной базы NASA. Поскольку теперь эту миссию, скорее всего, придется отложить, разработка и тестирование пилотируемой капсулы MK2 также может затянуться.

Авария Blue Moon потенциально может дать преимущество SpaceX, но супертяжелая ракета Starship тоже столкнулась с рядом проблем за прошедшие несколько лет. 22 мая состоялся 12-й тестовый запуск ракеты, в ходе которого неполадка двигателей привела к потере первой ступени. Но этот инцидент, немного омрачивший в целом успешный запуск, не так критичен, как взрыв New Glenn. Ведь сколько времени бы ни заняло расследование причин аварии, у Blue Origin нет других готовых к работе пусковых площадок для New Glenn.