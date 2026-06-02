Apple добавит в iPhone функцию разделения счета в ресторане

Apple добавит в iPhone функцию разделения счёта в ресторане
По данным Марка Гурмана, Apple готовит интересное обновление для iPhone, что упростит разделение счетов за ужин, поездки или общие покупки.
Пользователю достаточно будет сфотографировать чек из ресторана. Смартфон сам подсчитает долю каждого, добавит налоги и чаевые, позволит вручную привязать блюда к конкретным людям и отправить запрос на оплату через Apple Cash. Подтвердить платеж можно будет и через Apple Watch.
Как пишут СМИ, возможность должны представить на конференции WWDC в составе обновления iOS 27.