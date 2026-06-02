В Европе разработали новый марсоход

Немецкое аэрокосмическое агентство и Университет Вюрцбурга представили амбициозный проект Valles Marineris Explorer (VaMEx), цель которого — создание автономного роя разнородных роботов для исследования глубочайшей системы каньонов на Марсе — долины Маринер. Этот регион, называемый марсианским «Гранд-Каньоном», привлекает ученых возможным наличием жидкой воды в гротах и трещинах. По этой причине долина Маринер может стать приоритетной целью для поиска следов внеземной жизни. Однако сложный рельеф и зыбучие пески делают классические методы передвижения малоэффективными.

© Naukatv.ru

Ученые предложили оснастить марсоходы уникальными изогнутыми колесами, имитирующими движения ящерицы сцинка (Scincus scincus), обитающей в пустыне Схара. Эта рептилия известна своей способностью буквально «плавать» в песке, быстро погружаясь в него для охоты или бегства от хищников.

Биомиметика на службе космоса

Разработанные в Германии колеса повторяют механику взаимодействия лап сцинка с грунтом. Вместо обычного качения они создают одновременно продольные и боковые силы, оставляя за собой характерные S-образные следы. Такая геометрия позволяет технике эффективно передвигаться по глубокому песку, где обычные колеса просто зарываются в грунт.

Испытания показали, что биоморфный подход значительно превосходит традиционные методы навигации по сыпучим поверхностям.

По его словам Марко Шмидта, руководителя кафедры встраиваемых систем и датчиков наблюдения за Землей, марсианская техника должна одновременно справляться с песком, гравием, крутыми склонами и неровностями, сохраняя при этом мобильность и энергоэффективность. Первые тесты на открытой местности подтвердили высокую стабильность платформы, хотя и выявили области для дальнейшей оптимизации конструкции колес.

Автономный рой и перспективы

Проект VaMEx не ограничивается лишь наземными платформами. Концепция предусматривает комбинирование колесных, шагающих и летающих систем. Летающие дроны могут проводить разведку с воздуха, в то время как «плавающие» в песке роверы будут проводить детальный анализ грунта.

Создание надежных решений для пересечения дюн важно не только для беспилотных миссий, но и для будущих пилотируемых экспедиций на Красную планету. Инновационная, вдохновленная природой, технология может стать ключом к освоению труднодоступных регионов Марса.