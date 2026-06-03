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В Норвегии нашли затонувшее судно с китайским фарфором

Газета.Ruиещё 1

Коллекцию китайского фарфора и различные европейские товары подняли со дна южного побережья Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте Норвежского морского музея.

В Норвегии нашли затонувшее судно с китайским фарфором XVIII века
© Газета.Ru

По данным музея, имеющие высокую научную ценность предметы нашли внутри судна, затонувшего, предположительно, в 1750 году. Корабль лежит на дне пролива Скагеррак на глубине около 600 метров. Водолазы опустились, чтобы изучить его изнутри. В результате с судна подняли стопки чаш из китайского фарфора, кубки, образцы ткани, зерно и фрагменты люстр, сообщает источник.

Как уточняется на сайте музея, фарфор преимущественно украшен сине-белыми узорами. Некоторые изделия относятся к батавской керамике, покрытой коричневой глазурью снаружи и украшенной сине-белыми узорами внутри, а некоторые, возможно, представляют собой знаменитый китайский белый фарфор. Считается, что обнаруженный фарфор был изготовлен примерно в середине XVIII века.

«Эта находка не только необычна, но и имеет значительную научную ценность и демонстрирует важный технологический прогресс в подводной археологии», — отметил министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен.

В настоящее время специалисты устанавливают историю происхождения судна. Остается неизвестным, откуда прибыл корабль и куда он направлялся.