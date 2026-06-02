Ученые впервые за четверть века взялись за тайны Пинежских пещер

Ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Ярославской области подвели первые итоги комплексной экспедиции по реке Сотке в Пинежском заповеднике. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

С лета прошлого года Пинежский заповедник находится под управлением национального парка «Русская Арктика». В рамках экспедиции ученые преодолели 40 километров на каяках и байдарках, чтобы провести замеры и отобрать пробы воды, грунта и растительности.

Эта экспедиция стала первой за многие годы работой на единственной в Архангельской области реке каньонного типа - Сотке. По словам руководителя экспедиции, директора нацпарка «Русская Арктика» Александра Кирилова, главной задачей была рекогносцировка местности и подготовка площадок для будущего регулярного научного мониторинга.

«Главная цель у нас — отработка и мониторинг площадок непосредственно по реке. Надо поймать реку в трёх разных состояниях и тогда можно дальше продолжить работы», - добавил Кирилов.

Во время полевых выходов сотрудники Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики впервые измерили активность и потоки радона в прибрежных пещерах. Радон - это природный радиоактивный газ, который образуется при распаде урана, и на него приходится более половины среднегодовой дозы облучения человека.

Ученые исследовали карстовые массивы и гипсы, в которых накапливается радон, а также оценили уровень воздухообмена в пещерах. Полученные данные важны для строительной отрасли и сферы водоснабжения: эта информация позволяет точнее оценивать радиационные риски для здоровья людей при освоении различных типов горных пород.

Параллельно специалисты из Института географии РАН отобрали пробы воды, почвы, донных отложений и растений в десяти различных точках маршрута. В лабораторных условиях эксперты проверят воду на содержание микроэлементов, а мхи и лишайники исследуют по биоиндикационным показателям.

«Это позволит отразить уникальные особенности экосистемы: например, возможные превышения содержания некоторых веществ, обусловленные не антропогенным воздействием, а природными процессами, характерными именно для этой местности», - рассказала Мария Сидорова, старший научный сотрудник Института географии РАН.

Исследования местной фауны начали сотрудники Института биологии внутренних вод РАН, которые не проводили здесь масштабных биологических работ последние 25 лет. Экспедиция помогла им оценить специфику реки и подготовить методологию для следующих этапов.

В середине июля в Пинежский заповедник прибудет большая междисциплинарная группа, в которую войдут ботаники, паразитологи, ихтиологи и зоологи беспозвоночных. Они займутся детальным мониторингом биологического разнообразия реки Сотки, а также близлежащих озер Железное и Сычево.