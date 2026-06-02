Google захотела выпустить в дикую природу миллионы зараженных комаров

Google обратилась в Агентство по охране окружающей среды США (EPA) с просьбой разрешить выпуск в дикую природу миллионов зараженных комаров. Регулятор должен принять решение после общественных обсуждений, которые завершатся 5 июня.

С заявкой технологического гиганта ознакомилась The Guardian. В рамках своей успешной программы Debug компания намерена в течение двух лет выпустить в Калифорнии и Флориде 32 миллиона самцов Aedes aegypti, инфицированных естественной бактерией Wolbachia, которая не позволяет им давать потомство.

Попав в дикую природу, стерильные комары будут спариваться с дикими самками, но те не будут откладывать яйца. Таким образом, «популяция уменьшается с каждым поколением», объясняют в Google. Там уверены, что такой подход эффективнее пестицидов и осушения болот.

Может показаться странным, что интернет-гигант занимается комарами, но на самом деле Alphabet, материнская компания Google — не новичок в науке. Verily, которая была дочкой Alphabet до начала этого года, использует технологии и анализ данных для борьбы с болезнями и другими глобальными проблемами здравоохранения. По состоянию на декабрь 2024 года Google полностью приобрела Debug, выведя ее из портфеля Verily.

Подход Google — не уникален. Метод стерильных насекомых применяется против разных видов вредителей уже десятилетиями. Использование Wolbachia для стерилизации практикуется уже около 15 лет, рассказал энтомолог Эрик Карагата из Флоридского университета.

Пока Google сосредоточивает свои первые усилия на одном виде комаров, который ответственен за распространение большинства случаев денге, Зики, желтой лихорадки и чикунгуньи. Инженеры и ученые Google используют аналитику данных и датчики для создания «автоматизированных систем выращивания» этих хрупких существ. Применение компьютерного зрения на основе ИИ обеспечивает точное разделение самцов и самок, а также выпуск самцов «в нужном месте и в нужном количестве».

Проект Debug уже добился определенных успехов в Сингапуре — первом международном исследовательском полигоне программы. По данным национального природоохранного ведомства страны, благодаря выпуску миллионов зараженных Wolbachia самцов в Сингапуре «было достигнуто подавление популяции Aedes aegypti на 80–90% и снижение числа случаев денге более чем на 70% спустя 6–12 месяцев после выпусков».