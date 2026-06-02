Камера в Vivo X300 Ultra оказалась хуже, чем в более дешевой Pro-версии

Флагманский смартфон Vivo X300 Ultra вошел в тройку лучших камерофонов по версии DxOMark с рекордным результатом сразу в нескольких категориях.

Vivo X300 Ultra оснащается основной камерой на 200 Мп с сенсором формата 1/1,12 дюйма с ЭФР 35 мм. Дополняют систему 200-мегапиксельный телеобъектив с 3,7-кратным оптическим увеличением и ультраширокоугольная камера на 50 Мп с автофокусом. Устройство выделяется тем, что во всех объективах предусмотрена оптическая стабилизация (OIS).

В DxOMark отметили, что использование основного объектива с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм положительно влияет на фото, обеспечивая более естественную перспективу и выраженный эффект присутствия.

При этом специалисты выявили ряд недостатков, которые не позволили смартфону занять первую строчку рейтинга. Среди них нестабильная детализация лиц при портретной съемке на разных дистанциях, отдельные артефакты постобработки изображений, включая эффекты, связанные с алгоритмами искусственного интеллекта, а также повышенный уровень шума и неестественная передача текстур в условиях недостаточного освещения.

Дополнительные замечания были высказаны к качеству видеосъемки. По оценке экспертов, в сложных сценариях записи видео Vivo X300 Ultra уступает модели Vivo X300 Pro, демонстрируя менее эффективную работу систем шумоподавления и обработки динамического диапазона.

По итогам тестирования Vivo X300 Ultra занял третье место в глобальном рейтинге камерофонов DxOMark с общей оценкой в 170 баллов. Выше него расположились Vivo X300 Pro (2 место) и лидер рейтинга Huawei Pura 80 Ultra, набравшие в свое время 171 и 175 баллов соответственно.